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ЕС в процессе подготовки 12-го пакета санкций, включая запрет алмазов из РФ — ЕК

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 17:37
ЕС в процессе подготовки 12-го пакета санкций, включая запрет алмазов из РФ — ЕК
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе подтвердила, что Европейский Союз сейчас работает над новым, 12-м, пакетом санкций против России, в который должен войти запрет на экспорт алмазов из РФ.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы находимся в процессе подготовки 12-го пакета санкций против России. Мы проводим консультации со странами-членами ЕС. Мы рассматриваем, как сократить остальные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнеров".

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Детали: По ее словам, работа над новым пакетом санкций происходит совместно со странами G7.

Крім того, ЄС хоче посилити ефективність уже запроваджених заходів проти РФ, додала фон дер Ляєн.

По данным СМИ, страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.

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Глава нового правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается голосовать в ЕС "ни за какие санкции" против России без оценки эффекта от санкций для стран Евросоюза.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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