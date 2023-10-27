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В Україні позитивно оцінюють обрання нового спікера Палати представників США

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 18:20

Дипломатичний радник президента Ігор Жовква вважає, що обрання новим спікером Палати представників США Майка Джонсона не завдасть удару по американській військовій допомозі Україні.

Джерело: Жовква в інтерв’ю Reuters, "Європейська правда"

Деталі: За словами посадовця, обрання спікера Палати представників є позитивним моментом, оскільки поклало край тритижневому політичному вакууму.

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Жовква додав, що ані він, ані президент Володимир Зеленський не побачили жодних ознак протидії фінансуванню України з боку жодної з американських партій під час візиту до Вашингтона у вересні.

"Я проаналізував слова новообраного спікера пана Джонсона до його обрання або навіть після його обрання, і я не чув, щоб він сам або члени його партії вирішували скоротити військову підтримку України", – сказав він.

Палата представників США 25 жовтня після кількох тижнів спромоглась обрати нового спікера – ним став представник республіканської більшості Майк Джонсон, прихильник експрезидента Дональда Трампа.

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Ініціатива "Республіканці для України" поставила Майку Джонсону найнижчу оцінку в плані підтримки України. Він голосував лише за надання Україні ленд-лізу й послідовно підтримував ініціативи на скорочення допомоги Києву.

Водночас після обрання Майк Джонсон заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але "з умовами".

Нагадаємо:

  • Бюджетний запит Білого дому до Конгресу передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка. Його Конгрес не міг ухвалити до призначення спікера Палати представників.

Теми: СШАУкраїна
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