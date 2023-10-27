В Украине положительно оценивают избрание нового спикера Палаты представителей США

Дипломатический советник президента Игорь Жовква считает, что избрание новым спикером Палаты представителей США Майка Джонсона не нанесет удар по американской военной помощи Украине.

Источник: Жовква в интервью Reuters, "Европейская правда"

Детали: По словам чиновника, избрание спикера Палаты представителей является положительным моментом, поскольку положило конец трехнедельному политическому вакууму.

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Жовква добавил, что ни он, ни президент Владимир Зеленский не увидели никаких признаков противодействия финансированию Украины со стороны одной из американских партий во время визита в Вашингтон в сентябре.

"Я проанализировал слова новоизбранного спикера господина Джонсона до его избрания или даже после его избрания, и я не слышал, чтобы он сам или члены его партии решали сократить военную поддержку Украины", – сказал он.

Палата представителей США 25 октября после нескольких недель смогла избрать нового спикера – им стал представитель республиканского большинства Майк Джонсон, сторонник экс-президента Дональда Трампа.

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Инициатива "Республиканцы для Украины" поставила Майку Джонсону самую низкую оценку в плане поддержки Украины. Он голосовал только за предоставление Украине ленд-лиза и последовательно поддерживал инициативы на сокращение помощи Киеву.

В то же время после избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".

Напомним: