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В Украине положительно оценивают избрание нового спикера Палаты представителей США

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 18:20

Дипломатический советник президента Игорь Жовква считает, что избрание новым спикером Палаты представителей США Майка Джонсона не нанесет удар по американской военной помощи Украине.

Источник: Жовква в интервью Reuters, "Европейская правда"

Детали: По словам чиновника, избрание спикера Палаты представителей является положительным моментом, поскольку положило конец трехнедельному политическому вакууму.

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Жовква добавил, что ни он, ни президент Владимир Зеленский не увидели никаких признаков противодействия финансированию Украины со стороны одной из американских партий во время визита в Вашингтон в сентябре.

"Я проанализировал слова новоизбранного спикера господина Джонсона до его избрания или даже после его избрания, и я не слышал, чтобы он сам или члены его партии решали сократить военную поддержку Украины", – сказал он.

Палата представителей США 25 октября после нескольких недель смогла избрать нового спикера – им стал представитель республиканского большинства Майк Джонсон, сторонник экс-президента Дональда Трампа.

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Инициатива "Республиканцы для Украины" поставила Майку Джонсону самую низкую оценку в плане поддержки Украины. Он голосовал только за предоставление Украине ленд-лиза и последовательно поддерживал инициативы на сокращение помощи Киеву.

В то же время после избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".

Напомним:

  • Бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка. Его Конгресс не мог принять до назначения спикера Палаты представителей.

Темы: СШАУкраина
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