На Миколаївщині збили 3 авіаракети Х-59
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 19:00
На півдні України 27 жовтня знищили 3 керовані авіаційні ракети х-59 та 2 ударних безпілотники "Ланцет".
Джерело: служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Дослівно: "27 жовтня 2023 року в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено:
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- на Миколаївщині - 3 керовані авіаційні ракети Х-59;
- на Херсонщині - 2 ударних безпілотники "Ланцет".