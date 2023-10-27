На Николаевщине сбили 3 авиаракеты Х-59
Пятница, 27 октября 2023, 19:00
На юге Украины 27 октября уничтожили 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 2 ударных беспилотника "Ланцет".
Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"
Дословно: "27 октября 2023 года в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено:
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- на Николаевщине - 3 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- на Херсонщине - 2 ударных беспилотника "Ланцет".