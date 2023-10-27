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На Николаевщине сбили 3 авиаракеты Х-59

Алена МазуренкоПятница, 27 октября 2023, 19:00
На Николаевщине сбили 3 авиаракеты Х-59
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMIFLOT.RU

На юге Украины 27 октября уничтожили 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 2 ударных беспилотника "Ланцет".

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"

Дословно: "27 октября 2023 года в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено:

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  • на Николаевщине - 3 управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • на Херсонщине - 2 ударных беспилотника "Ланцет".
 

Темы: Николаевская областьракетный ударвойна
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