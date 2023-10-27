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Розвідка: РФ підготувала інформатаку проти Умєрова

Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 жовтня 2023, 19:47
Розвідка: РФ підготувала інформатаку проти Умєрова
Рустем Умєров. Фото - Дмитро Ларін, УП

У Головному управлінні розвідки заявили, що спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Джерело: пресслужба ГУР МО

Деталі: У розвідці повідомляють, що російські спецслужби розіслали своїм пропагандистам нову методичку наративів для підриву довіри до України серед партнерів на Заході.

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Зокрема росіяни планують "вкинути" фейки про те, що "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС", а також використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю.

Також начебто "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю", а "Відкриття Ліваном ринку для української сільськогосподарської продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

Дослівно від ГУР: "Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною – повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів".

ВІДЕО ДНЯ

"ГУР МО України застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні".

Теми: пропагандаРосіяУмєров Рустем
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