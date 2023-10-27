Розвідка: РФ підготувала інформатаку проти Умєрова
У Головному управлінні розвідки заявили, що спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.
Джерело: пресслужба ГУР МО
Деталі: У розвідці повідомляють, що російські спецслужби розіслали своїм пропагандистам нову методичку наративів для підриву довіри до України серед партнерів на Заході.
Зокрема росіяни планують "вкинути" фейки про те, що "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС", а також використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю.
Також начебто "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю", а "Відкриття Ліваном ринку для української сільськогосподарської продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".
Дослівно від ГУР: "Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною – повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів".
"ГУР МО України застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні".