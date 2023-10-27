Разведка: РФ подготовила информатаку против Умерова

В Главном управлении разведки сообщили, что спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова.

Источник: пресс-служба ГУР МО

Детали: В разведке сообщают, что российские спецслужбы разослали своим пропагандистам новую методичку нарративов для подрыва доверия к Украине среди партнеров на Западе.

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В частности, россияне планируют "вбросить" фейки о том, что "Корумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС", а также использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием.

Также "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием", а "Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

Дословно от ГУР: "Цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров".

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"ГУР МО Украины предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи".