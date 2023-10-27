Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили в 10 населених пунктах Харківщини

На Раді оборони Харківської області 27 жовтня оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Зокрема, евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: Кіндрашівка, Тищенківка, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли. Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

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Крім того, згідно з рішенням Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади".

Деталі: Дітей можна евакуювати обов’язково щонайменше з одним із батьків. Усіх евакуйованих обіцяють забезпечити житлом та підтримкою.