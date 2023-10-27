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Принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 10 населенных пунктах Харьковщины

Татьяна ОлейникПятница, 27 октября 2023, 20:20
Принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 10 населенных пунктах Харьковщины
ФОТО: GETTY IMAGES

На Совете обороны Харьковской области 27 октября объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района, которые находятся под постоянными вражескими обстрелами.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В частности, эвакуации подлежат семьи с детьми из населенных пунктов: Кондрашовка, Тищенковка, Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Куриловка, Новоосиново, Подоли. На данный момент в этих населенных пунктах находится 275 детей.

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Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные общины".

Детали: Детей можно эвакуировать обязательно по меньшей мере с одним родителем. Всех эвакуированных обещают обеспечить жильем и поддержкой.

Темы: Харьковская областьдетиэвакуация
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