Армія РФ обстріляла середмістя Херсона, поранені 7 людей
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 20:38
Увечері 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона, місцева влада повідомляє про 7 поранених.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне.
Реклама:
Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися".
Деталі: На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а 10 осель – пошкоджені.
ВІДЕО ДНЯ
Також Прокудін повідомляє, що під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна.