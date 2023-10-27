Армія РФ обстріляла середмістя Херсона, поранені 7 людей

Увечері 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона, місцева влада повідомляє про 7 поранених.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне.

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Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися".

Деталі: На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а 10 осель – пошкоджені.

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Також Прокудін повідомляє, що під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна.