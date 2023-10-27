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Армия РФ обстреляла центр города Херсона, ранены 7 человек

Татьяна ОлейникПятница, 27 октября 2023, 20:38
Армия РФ обстреляла центр города Херсона, ранены 7 человек
Фото с Telegram начальника Херсонской МВА Романа Мрочко

Вечером 27 октября российская армия обстреляла центр города Херсона, местные власти сообщают о 7 раненых.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение – амбулаторное.

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Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Однако повреждения легкие, им оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Детали: На месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения – три, а 10 домов – повреждены.

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Также Прокудин сообщает, что под огнем находился и Берислав. Там травмированный мужчина 62 лет. У него взрывная травма и множественные ссадины.

Темы: Херсонобстрел
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