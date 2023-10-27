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Зеленський провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках

Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 жовтня 2023, 20:58
Зеленський провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Військовий кабінет, де обговорили ситуацію на основних напрямках фронту.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Марʼїнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю і ракетами.

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Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба".

Деталі: Крім того, Зеленський провів нараду щодо стану укриттів в Україні та заявив, що в Україні провели повну ревізію сховищ.

Теми: Зеленськийвійна
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