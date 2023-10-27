Зеленський провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 20:58
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Військовий кабінет, де обговорили ситуацію на основних напрямках фронту.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Марʼїнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю і ракетами.
Реклама:
Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба".
Деталі: Крім того, Зеленський провів нараду щодо стану укриттів в Україні та заявив, що в Україні провели повну ревізію сховищ.