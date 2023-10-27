Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях

Татьяна ОлейникПятница, 27 октября 2023, 20:58
Зеленский провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Военный кабинет, где обсудили ситуацию по основным направлениям фронта.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в частности, дальнобойным оружием и ракетами.

Реклама:

Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и нужно".

Детали: Кроме того, Зеленский провел совещание по состоянию укрытий в Украине и заявил, что в Украине была проведена полная ревизия хранилищ.

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Зеленский
Россия потеряла минимум бригаду в наступлении на Авдеевку – Зеленский Сунаку
Зеленский: Враг проще не станет, но Украина должна стать мощнее
Зеленский: Украина "практически" выполнила рекомендации ЕС, ожидаем начала переговоров
Последние новости
16:25
фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: