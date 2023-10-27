Зеленский провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Военный кабинет, где обсудили ситуацию по основным направлениям фронта.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в частности, дальнобойным оружием и ракетами.

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Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и нужно".

Детали: Кроме того, Зеленский провел совещание по состоянию укрытий в Украине и заявил, что в Украине была проведена полная ревизия хранилищ.