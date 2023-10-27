Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Борис Джонсон стане телеведучим

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 21:06
Борис Джонсон стане телеведучим
БОРИС ДЖОНСОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон працюватиме на телеканалі GB News як ведучий та оглядач авторської політичної програми.

Джерело: Джонсон заявив у відеозверненні, яке опублікував GB News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього і буду висловлювати свої відверті думки про світову політику", – сказав він.

Реклама:

Очікується, що Джонсон розпочне роботу наступного року.

Джонсон пообіцяв висловлювати "погляди без прикрас на все – від Росії, Китаю, війни в Україні та того, як ми відповідаємо на всі ці виклики, до величезних можливостей, які чекають на нас попереду".

З літа Джонсон пише щотижневу колонку для видання Daily Mail.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно він зізнався, що попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну досі захоплюється російською культурою. 

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіятелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Борис Джонсон
Джонсон, коли дізнався про вторгнення Росії в Україну, відреагував ненормативною лексикою
Борис Джонсон зізнався, що "досі русофіл"
Джонсон − про повільні поставки зброї Україні: "Якого біса ми чекаємо?"
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: