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Борис Джонсон станет телеведущим

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 21:06
Борис Джонсон станет телеведущим
БОРИС ДЖОНСОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет работать на телеканале GB News как ведущий и обозреватель авторской политической программы.

Источник: Джонсон заявил в видеообращении, которое опубликовал GB News, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему и буду высказывать свои откровенные мысли о мировой политике", – сказал он.

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Ожидается, что Джонсон начнет работу в следующем году.

Джонсон пообещал выражать "взгляды без прикрас на все – от России, Китая, войны в Украине и того, как мы отвечаем на все эти вызовы, до огромных возможностей, которые ждут нас впереди".

С лета Джонсон пишет еженедельную колонку для издания Daily Mail.

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Недавно он признался, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, до сих пор увлекается российской культурой.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританиятелевидение
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