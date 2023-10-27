РФ хоче захопити Авдіївку, щоб розширити плацдарм для окупації Донеччини – Берлінська

Засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що атаками на Авдіївку РФ хоче розширити плацдарм для подальшої окупації Донеччини.

Джерело: Марія Берлінська у ток-шоу УП

Пряма мова: "Росіяни хочуть Авдіївку з ідеологічних міркувань – показати швидку перемогу. Ще є розуміння того, що вони хочуть відштовхнути нас від Донецька, тобто тримати у безпеці свої командні пункти, свої логістичні центри.

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І безумовно стоїть мета розширити плацдарм для подальшого наступу, вони не покидають і не будуть покидати бажання дійти до адміністративних кордонів Донецької області"

Деталі: Берлінська також зазначила, що Авдіївка для росіян – це намагання перехопити ініціативу. Але те, що українські воїни стримуючи Авдіївку продовжують контрнаступальні дії на інших напрямках – це прояв героїзму українських військових.