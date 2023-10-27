РФ хочет захватить Авдеевку, чтобы расширить плацдарм для оккупации Донбасса – Берлинская

Основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что атаками на Авдеевку РФ хочет расширить плацдарм для дальнейшей оккупации Донбасса.

Источник: Мария Берлинская в ток-шоу УП

Прямая речь: "Россияне хотят Авдеевку по идеологическим соображениям – показать скорую победу. Еще есть понимание того, что они хотят оттолкнуть нас от Донецка, то есть держать в безопасности свои командные пункты, свои логистические центры.

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И, безусловно, стоит цель расширить плацдарм для дальнейшего наступления, они не покидают и не будут оставлять желания дойти до административных границ Донецкой области".

Детали: Берлинская также отметила, что Авдеевка для россиян – это попытка перехватить инициативу. Но то, что украинские воины, сдерживая Авдеевку, продолжают контрнаступательные действия по другим направлениям – это проявление героизма украинских военных.