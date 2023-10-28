Генасамблея ООН закликала до "гуманітарного перемир'я" в Газі
Субота, 28 жовтня 2023, 00:46
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюція, яка закликає до "гуманітарного перемир'я" в Газі.
Джерело: Укрінформ
Деталі: За резолюцію під час надзвичайної спеціальної сесії проголосували 120 країни зі 193 членів, проти – 14, утрималися – 45.
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Водночас було відхилено поправку Канади, яка засуджує терористичні атаки ХАМАС 7 жовтня й вимагає негайно звільнити заручників, захоплених цим угрупованням.
Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер.
Для ухвалення резолюції щодо миру й безпеки необхідне голосування "за" щонайменше двох третин членів Генасамблеї.
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Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав країни ООН засудити атаку ХАМАСу проти Ізраїлю та запобігти поширенню цього конфлікту.