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Генасамблея ООН закликала до "гуманітарного перемир'я" в Газі

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 00:46
Генасамблея ООН закликала до гуманітарного перемир'я в Газі
Емблема ООН. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюція, яка закликає до "гуманітарного перемир'я" в Газі.

Джерело: Укрінформ

Деталі: За резолюцію під час надзвичайної спеціальної сесії проголосували 120 країни зі 193 членів, проти – 14, утрималися – 45.

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Водночас було відхилено поправку Канади, яка засуджує терористичні атаки ХАМАС 7 жовтня й вимагає негайно звільнити заручників, захоплених цим угрупованням.

Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер.

Для ухвалення резолюції щодо миру й безпеки необхідне голосування "за" щонайменше двох третин членів Генасамблеї.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав країни ООН засудити атаку ХАМАСу проти Ізраїлю та запобігти поширенню цього конфлікту.

Теми: ООНСектор ГазиІзраїльХАМАС
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