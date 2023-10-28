Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генассамблея ООН призвала к "гуманитарному перемирию" в Газе

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 00:46
Генассамблея ООН призвала к гуманитарному перемирию в Газе
Эмблема ООН. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает к "гуманитарному перемирию" в Газе.

Источник: Укринформ

Детали: За резолюцию во время чрезвычайной специальной сессии проголосовали 120 стран из 193 членов, против – 14, воздержались – 45.

Реклама:

В то же время была отклонена поправка Канады, которая осуждает террористические атаки ХАМАС 7 октября и требует немедленно освободить заложников, захваченных этой группировкой.

Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер.

Для принятия резолюции по миру и безопасности необходимо голосование "за" не менее двух третей членов Генассамблеи.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал страны ООН осудить атаку ХАМАСа против Израиля и предотвратить распространение этого конфликта.

Темы: ООНСектор ГазаИзраильХАМАС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
ООН
На Совбезе ООН Украина заявила, как будет действовать до полной деоккупации
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по войне между Израилем и ХАМАС
Где возмущение? Где отвращение?" - Блинкен призвал страны ООН осудить атаку ХАМАСа
Последние новости
16:25
фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: