Генассамблея ООН призвала к "гуманитарному перемирию" в Газе

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает к "гуманитарному перемирию" в Газе.

Источник: Укринформ

Детали: За резолюцию во время чрезвычайной специальной сессии проголосовали 120 стран из 193 членов, против – 14, воздержались – 45.

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В то же время была отклонена поправка Канады, которая осуждает террористические атаки ХАМАС 7 октября и требует немедленно освободить заложников, захваченных этой группировкой.

Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер.

Для принятия резолюции по миру и безопасности необходимо голосование "за" не менее двух третей членов Генассамблеи.

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Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал страны ООН осудить атаку ХАМАСа против Израиля и предотвратить распространение этого конфликта.