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У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 01:24
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вночі 28 жовтня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Дніпро

Дослівно: "У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".

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Деталі: О першій годині ночі в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку і загрозу ворожих безпілотників.

Про звуки, схожі на вибухи, у Кривому Розі також повідомляють телеграм-канали.

Теми: Дніпровибухповітряна тривога
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