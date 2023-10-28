У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
Субота, 28 жовтня 2023, 01:24
Вночі 28 жовтня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Дніпро
Дослівно: "У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".
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Деталі: О першій годині ночі в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку і загрозу ворожих безпілотників.
Про звуки, схожі на вибухи, у Кривому Розі також повідомляють телеграм-канали.