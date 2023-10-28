В Днепре прогремели взрывы – СМИ
Суббота, 28 октября 2023, 01:24
Ночью 28 октября в Днепре во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов.
Источник: Суспільне Днепр
Дословно: "В пригороде Днепра слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного".
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Детали: В час ночи в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупредили о ракетной опасности и угрозе вражеских беспилотников.
О звуках, похожих на взрывы, в Кривом Роге также сообщают телеграмм-каналы.