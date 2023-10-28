В Днепре прогремели взрывы – СМИ

Ночью 28 октября в Днепре во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов.

Источник: Суспільне Днепр

Дословно: "В пригороде Днепра слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного".

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Детали: В час ночи в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупредили о ракетной опасности и угрозе вражеских беспилотников.

О звуках, похожих на взрывы, в Кривом Роге также сообщают телеграмм-каналы.