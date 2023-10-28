Україною ширилася повітряна тривога
Субота, 28 жовтня 2023, 02:24
Близько другої ночі 28 жовтня Україною почала ширитися повітряна тривога.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Деталі: Починаючи із 1:57, повітряна тривога почала ширитися з південних областей.
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Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.
Згідно з мапою повітряних тривог, в Україні "почервоніли" деякі південні, південно-східні, східні та центральні області.
Оновлено: О 2:44 ПС повідомили про відбій загрози по областях, де оголошувалася тривога.
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