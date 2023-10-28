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Україною ширилася повітряна тривога

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 02:24
Україною ширилася повітряна тривога
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Близько другої ночі 28 жовтня Україною почала ширитися повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: Починаючи із 1:57, повітряна тривога почала ширитися з південних областей.

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Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.

Згідно з мапою повітряних тривог, в Україні "почервоніли" деякі південні, південно-східні, східні та центральні області.

Оновлено: О 2:44 ПС повідомили про відбій загрози по областях, де оголошувалася тривога.

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Теми: повітряна тривога
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