Україною ширилася повітряна тривога

Близько другої ночі 28 жовтня Україною почала ширитися повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: Починаючи із 1:57, повітряна тривога почала ширитися з південних областей.

Реклама:

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.

Згідно з мапою повітряних тривог, в Україні "почервоніли" деякі південні, південно-східні, східні та центральні області.

Оновлено: О 2:44 ПС повідомили про відбій загрози по областях, де оголошувалася тривога.