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По Украине распространялась воздушная тревога

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 02:24
По Украине распространялась воздушная тревога
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Около двух ночи 28 октября по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: Начиная с 1:57, воздушная тревога начала распространяться из южных областей.

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Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

Согласно карте воздушных тревог, в Украине "покраснели" некоторые южные, юго-восточные, юго-восточные, восточные и центральные области.

Обновлено: В 2:44 ВС сообщили об отбое угрозы по областям, где объявлялась тревога.

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Темы: воздушная тревога
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