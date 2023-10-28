Ворог обстріляв центр Херсона: сталися пожежі, є поранена

Вночі 28 жовтня в Херсоні пролунали вибухи, росіяни вдарили по місту з лівого берега, поранена жінка.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "У Херсоні пролунали кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста.

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Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється".

Оновлено: Пізніше Мрочко уточнив, що внаслідок обстрілу росіян у Корабельному районі виникли пожежі.

Є одна поранена – 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку.