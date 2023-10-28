Враг обстрелял центр Херсона: произошли пожары, есть раненая
Суббота, 28 октября 2023, 08:23
Ночью 28 октября в Херсоне прогремели взрывы, россияне ударили по городу с левого берега.
Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко
Прямая речь: "В Херсоне прогремели несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города.
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Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется".
Обновлено: Позже Мрочко уточнил, что в результате обстрела россиян в Корабельном районе возникли пожары.
Есть одна раненая - 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга.
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