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Враг обстрелял центр Херсона: произошли пожары, есть раненая

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 28 октября 2023, 08:23
Враг обстрелял центр Херсона: произошли пожары, есть раненая
иллюстративное фото: Информативная Херсонщина / Facebook

Ночью 28 октября в Херсоне прогремели взрывы, россияне ударили по городу с левого берега.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко

Прямая речь: "В Херсоне прогремели несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города.

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Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется".

Обновлено: Позже Мрочко уточнил, что в результате обстрела россиян в Корабельном районе возникли пожары.

Есть одна раненая - 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга.

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Темы: Херсонобстрел
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