Окупанти провалюють мобілізацію в Криму – спротив

За даними Центру національного спротиву, окупанти провалили план з мобілізації на тимчасово захопленому півострові Крим.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Мешканці Криму покидають півострів, тікаючи від мобілізації. Військкомати вже донесли верхівці, що план з примусового набору місцевих мешканців до військ окупантів не буде виконано."

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Деталі: У спротиві додають, що у зв’язку з цим у Москві планують змінити керівництво військкоматів на російських гастролерів і "почистити ряди", адже підозрюють місцевих працівників у саботажі.