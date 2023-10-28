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Окупанти провалюють мобілізацію в Криму – спротив

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 06:54
Окупанти провалюють мобілізацію в Криму – спротив
ілюстративне фото мобілізації в армію РФ, РИА Новости

За даними Центру національного спротиву, окупанти провалили план з мобілізації на тимчасово захопленому півострові Крим.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Мешканці Криму покидають півострів, тікаючи від мобілізації. Військкомати вже донесли верхівці, що план з примусового набору місцевих мешканців до військ окупантів не буде виконано."

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Деталі: У спротиві додають, що у зв’язку з цим у Москві планують змінити керівництво військкоматів на російських гастролерів і "почистити ряди", адже підозрюють місцевих працівників у саботажі.

Теми: Кримокупаціямобілізація
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