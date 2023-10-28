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Оккупанты проваливают мобилизацию в Крыму – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 06:54
Оккупанты проваливают мобилизацию в Крыму – сопротивление
иллюстративное фото мобилизации в армию РФ, РИА Новости

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты провалили план по мобилизации на временно захваченном полуострове Крым.

Источник: ЦНС

Дословно: "Жители Крыма покидают полуостров, убегая от мобилизации. Военкоматы уже донесли верхушке, что план по принудительному набору местных жителей в войска оккупантов не будет выполнен."

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Детали: В сопротивлении добавляют, что в связи с этим в Москве планируют сменить руководство военкоматов на российских гастролеров и "почистить ряды", ведь подозревают местных работников в саботаже.

Темы: Крымоккупациямобилизация
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