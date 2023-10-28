Оккупанты проваливают мобилизацию в Крыму – сопротивление
Суббота, 28 октября 2023, 06:54
По данным Центра национального сопротивления, оккупанты провалили план по мобилизации на временно захваченном полуострове Крым.
Источник: ЦНС
Дословно: "Жители Крыма покидают полуостров, убегая от мобилизации. Военкоматы уже донесли верхушке, что план по принудительному набору местных жителей в войска оккупантов не будет выполнен."
Реклама:
Детали: В сопротивлении добавляют, что в связи с этим в Москве планируют сменить руководство военкоматов на российских гастролеров и "почистить ряды", ведь подозревают местных работников в саботаже.