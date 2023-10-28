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Росіяни змушують українських полонених вступати до своїх "добровольчих формувань" – ISW

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 07:58
Росіяни змушують українських полонених вступати до своїх добровольчих формувань – ISW
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Фахівці Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія змушує українських військовополонених вступати до своїх "добровольчих формувань".

Джерело: ISW

Деталі: Російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих формувань", які воюватимуть в Україні.

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Аналітики зазначають, що це є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

В огляді вказують: росЗМІ повідомили 27 жовтня, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" близько 70 українських військовополонених з різних російських колоній, розпочав підготовку і після завершення навчання буде розгорнутий на невизначеній ділянці лінії фронту.

Аналітики наголошують, що примушування військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути відправлений або утримуватися в районах, де він може потрапити під вогонь у зоні бойових дій", а також не може "використовуватися на роботах, які мають шкідливий для здоров'я або небезпечний характер".

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Теми: Росіяполоненівійна
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