Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заставляют украинских пленных вступать в свои "добровольческие формирования" – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 07:58
Россияне заставляют украинских пленных вступать в свои добровольческие формирования – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Специалисты Института изучения войны сообщают, что Россия заставляет украинских военнопленных вступать в свои "добровольческие формирования".

Источник: ISW

Детали: Российские власти, вероятно, заставляет украинских военнопленных вступать в "добровольческие формирования", которые будут воевать в Украине.

Реклама:

Аналитики отмечают, что это является очевидным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В обзоре указывают: росСМИ сообщили 27 октября, что добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" "завербовал" около 70 украинских военнопленных из разных российских колоний, начал подготовку и после завершения обучения будет развернут на неопределенном участке линии фронта.

Аналитики отмечают, что принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что "ни один военнопленный не может быть отправлен или содержаться в районах, где он может попасть под огонь в зоне боевых действий", а также не может "использоваться на работах, которые имеют вредный для здоровья или опасный характер".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпленныевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Росcия
Защитники уничтожили еще 740 российских вояк и 22 танка врага
На Совбезе ООН Украина заявила, как будет действовать до полной деоккупации
Захарова угрожает главе МИД Литвы "уголовной ответственностью"
Последние новости
16:25
фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: