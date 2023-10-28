Россияне заставляют украинских пленных вступать в свои "добровольческие формирования" – ISW

Специалисты Института изучения войны сообщают, что Россия заставляет украинских военнопленных вступать в свои "добровольческие формирования".

Источник: ISW

Детали: Российские власти, вероятно, заставляет украинских военнопленных вступать в "добровольческие формирования", которые будут воевать в Украине.

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Аналитики отмечают, что это является очевидным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В обзоре указывают: росСМИ сообщили 27 октября, что добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" "завербовал" около 70 украинских военнопленных из разных российских колоний, начал подготовку и после завершения обучения будет развернут на неопределенном участке линии фронта.

Аналитики отмечают, что принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что "ни один военнопленный не может быть отправлен или содержаться в районах, где он может попасть под огонь в зоне боевых действий", а также не может "использоваться на работах, которые имеют вредный для здоровья или опасный характер".