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Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоСубота, 28 жовтня 2023, 09:27
Вночі над Дніпропетровщиною збили три Іскандери
ракета, фото getty images

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 3 з 4 російських ракет "Іскандер".

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряні сили

Деталі: Крім того, двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії.

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Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів.

"Минулося без загиблих і постраждалих", – уточнив Лисак.

Оновлено: У ПС уточнили, що збиті ракети – це три з чотирьох "Іскандерів", запущених з окупованого Джанкоя у Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни атакували Дніпропетровщину о 1 годині ночі 28 жовтня.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілППО
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