Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"
Субота, 28 жовтня 2023, 09:27
Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 3 з 4 російських ракет "Іскандер".
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряні сили
Деталі: Крім того, двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії.
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Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів.
"Минулося без загиблих і постраждалих", – уточнив Лисак.
Оновлено: У ПС уточнили, що збиті ракети – це три з чотирьох "Іскандерів", запущених з окупованого Джанкоя у Криму.
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