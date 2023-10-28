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Ночью над Днепропетровской областью сбили три "Искандера"

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 28 октября 2023, 09:27
Ночью над Днепропетровской областью сбили три Искандера
ракета, фото getty images

Ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью 3 из 4 российских ракет "Искандер".

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушные силы

Детали: Кроме того, дважды враг бил по Марганецкой громаде Никопольского района из тяжелой артиллерии.

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Выпустил по тамошним селам полдесятка снарядов.

"Прошло без погибших и пострадавших", – уточнил Лысак.

Обновлено: В ПС уточнили, что сбитые ракеты - это три из четырех "Искандеров", запущенных из оккупированного Джанкоя в Крыму.Обновлено: В ПС уточнили, что сбитые ракеты - это три из четырех "Искандеров", запущенных из оккупированного Джанкоя в Крыму.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне атаковали Днепропетровскую область в 1 час ночи 28 октября.

Темы: Днепропетровская областьобстрелПВО
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