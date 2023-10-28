Оборонці знищили ще 740 російських вояк і 22 танки ворога
Субота, 28 жовтня 2023, 07:50
За минулу добу Сили оборони знищили ще 740 загарбників, 22 танки і 23 ББМ ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,
- танків ‒ 5167 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
- артилерійських систем – 7180 (+18) од,
- РСЗВ – 834 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 558 (+2) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9) од,
- крилатих ракет ‒ 1541 (+3) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 1011 (+0) од.