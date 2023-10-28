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Оборонці знищили ще 740 російських вояк і 22 танки ворога

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 07:50
Оборонці знищили ще 740 російських вояк і 22 танки ворога
УКРАЇНСЬКИЙ ЗАХИСНИК НА ФОНІ ЗНИЩЕНОЇ ТЕХНІКИ ОКУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 740 загарбників, 22 танки і 23 ББМ ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,
  • танків ‒ 5167 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
  • артилерійських систем – 7180 (+18) од,
  • РСЗВ – 834 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 558 (+2) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9) од,
  • крилатих ракет ‒ 1541 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1011 (+0) од.

Теми: втрати у війніГенштабРосія
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