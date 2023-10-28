Защитники уничтожили еще 740 российских вояк и 22 танка врага
Суббота, 28 октября 2023, 07:50
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 740 захватчиков, 22 танка и 23 ББМ врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 298420 (+740) чел,
- танков ‒ 5167 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9749 (+23) ед,
- артиллерийских систем ‒ 7180 (+18) ед,
- РСЗО ‒ 834 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 558 (+2) ед,
- самолетов ‒ 320 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5399 (+9) ед,
- крылатых ракет ‒ 1541 (+3) ед,
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 9524 (+11) ед,
- специальной техники ‒ 1011 (+0) ед.