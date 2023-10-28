Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили еще 740 российских вояк и 22 танка врага

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 07:50
Защитники уничтожили еще 740 российских вояк и 22 танка врага
УКРАИНСКИЙ ЗАЩИТНИК НА ФОНЕ УНИЧТОЖЕННОЙ ТЕХНИКИ ОККУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 740 захватчиков, 22 танка и 23 ББМ врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава ‒ около 298420 (+740) чел,
  • танков ‒ 5167 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9749 (+23) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 7180 (+18) ед,
  • РСЗО ‒ 834 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 558 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 320 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5399 (+9) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1541 (+3) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 9524 (+11) ед,
  • специальной техники ‒ 1011 (+0) ед.

Темы: потери в войнеГенштабРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
потери в войне
В Украине погиб белорус, который освобождал Ирпень и Херсон – СМИ
Россия потеряла минимум бригаду в наступлении на Авдеевку – Зеленский Сунаку
Российские военные расстреливают солдат, которые отступают – Кирби
Последние новости
16:25
фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: