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У Білорусі принесли під кордон з Латвією "людей без ознак життя" – прикордонники країни

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 08:39
У Білорусі принесли під кордон з Латвією людей без ознак життя – прикордонники країни
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Латвійські прикордонники повідомили, що мігранти, які перебувають біля білорусько-латвійського кордону у сподіванні перетнути його, принесли до паркану носилки з двома людьми "без видимих ознак життя".

Джерело: Delfi, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час спостереження за кордоном прикордонники помітили групу мігрантів з білоруського боку, яка принесла до паркану нерухому людину на імпровізованих носилках. За деякий час принесли ще одну людину "без видимих ознак життя" та залишили її поруч. 

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"За даною групою спостерігають, ситуація відстежується", – повідомили у Прикордонній службі. 

Після цього повідомлення, оприлюдненого близько 18 години у п’ятницю, оновлень ще не публікували. 

Прикордонники зазначили, що раніше викликали медиків для надання допомоги мігрантам вже на території Латвії, які були дуже виснажені й замерзлі. Одночасно вони наголосили, що пересування у безпосередній близькості до кордону і залишення без допомоги людину у загрозливому для життя передбачає кримінальну відповідальність. 

ВІДЕО ДНЯ

У Прикордонній службі зазначають, що спроби мігрантів потрапити до Латвії через Білорусь лише активізуються, попри настання холодів. 

Нагадаємо: Тим часом у Польщі повідомляють, що дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.

В один з днів у жовтні білорусько-польський кордон намагалася перетнути група чисельністю понад 100 осіб. 

Теми: ЛатвіяБілорусь
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