В Беларуси принесли под границу с Латвией "людей без признаков жизни" - пограничники страны

Латвийские пограничники сообщили, что мигранты, которые находятся у белорусско-латвийской границы в надежде пересечь ее, принесли к забору носилки с двумя людьми "без видимых признаков жизни".

Источник: Delfi, "Европейская правда"

Детали: Во время наблюдения за границей пограничники заметили группу мигрантов с белорусской стороны, которая принесла к забору неподвижного человека на импровизированных носилках. Через некоторое время принесли еще одного человека "без видимых признаков жизни" и оставили его рядом.

Реклама:

"За данной группой наблюдают, ситуация отслеживается", – сообщили в Пограничной службе.

После этого сообщения, обнародованного около 18 часов в пятницу, обновлений еще не публиковали.

Пограничники отметили, что ранее вызвали медиков для оказания помощи мигрантам уже на территории Латвии, которые были очень истощены и замерзли. Одновременно они отметили, что передвижение в непосредственной близости к границе и оставление без помощи человека в угрожающем жизни состоянии предусматривает уголовную ответственность.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Пограничной службе отмечают, что попытки мигрантов попасть в Латвию через Беларусь только активизируются, несмотря на наступление холодов.

Между тем в Польше сообщают, что все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.