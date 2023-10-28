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Ізраїль заявив про знищення командира повітряних сил ХАМАС

Роман ПетренкоСубота, 28 жовтня 2023, 09:47
Ізраїль заявив про знищення командира повітряних сил ХАМАС
скриншот

Керівник авіаційної групи ХАМАС Іссам Абу Ракаба був убитий під час нічного авіаудару Ізраїля, запевнила армія оборони країни.

Джерело: Армія оборони Ізраїля

Деталі: Розвідка Ізраїля уточнює, що Ракаба знищений під час ударів винищувачами ЦАХАЛу.

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Дослівно: "Ракаба відповідав за БПЛА, параплани, повітряне виявлення і протиповітряну оборону ХАМАСу.

Він брав участь у плануванні масового вбивства в населених пунктах навколо Сектора Гази 7 жовтня. Керував терористами, які проникали в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛу".

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Теми: ІзраїльПалестинаХАМАСвійна
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