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Израиль заявил об уничтожении командира воздушных сил ХАМАС

Роман ПетренкоСуббота, 28 октября 2023, 09:47
Израиль заявил об уничтожении командира воздушных сил ХАМАС
скриншот

Руководитель авиационной группы ХАМАС Иссам Абу Ракаба был убит во время ночного авиаудара Израиля, заверила армия обороны страны.

Источник: Армия обороны Израиля

Детали: Разведка Израиля уточняет, что Ракаба уничтожен во время ударов истребителями ЦАХАЛа.

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Дословно: "Ракаба отвечал за БПЛА, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону ХАМАСа.

Он участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг Сектора Газа 7 октября. Руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа".

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Темы: ИзраильПалестинаХАМАСвойна
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