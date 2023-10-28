Израиль заявил об уничтожении командира воздушных сил ХАМАС
Суббота, 28 октября 2023, 09:47
Руководитель авиационной группы ХАМАС Иссам Абу Ракаба был убит во время ночного авиаудара Израиля, заверила армия обороны страны.
Источник: Армия обороны Израиля
Детали: Разведка Израиля уточняет, что Ракаба уничтожен во время ударов истребителями ЦАХАЛа.
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Дословно: "Ракаба отвечал за БПЛА, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону ХАМАСа.
Он участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг Сектора Газа 7 октября. Руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа".
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