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На Мальті почалася третя зустріч щодо "Формули миру": присутні 65 країн

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 12:33
На Мальті почалася третя зустріч щодо Формули миру: присутні 65 країн
фото: оп

На Мальті розпочалася третя зустріч для підготовки саміту щодо реалізації запропонованої Україною "Формули миру", на ній представлені понад 65 держав. 

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, "Європейська правда"

Деталі: Зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки була анонсована на 28-29 жовтня і є вже третьою такою подією – після зустрічей у Копенгагені і Джидді (Саудівська Аравія) раніше цього року. 

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Андрій Єрмак заявив, що цього разу представлені понад 65 країн – держави Заходу і Глобального Півдня. 

"Міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", – зазначив він.

За його словами, на зустрічі презентують та обговорять конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, гуманітарного напрямку (звільнення полонених та повернення депортованих), відновлення територіальної цілісності України та міжнародного порядку.

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Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн та експерти. 

Єрмак зазначив, що ця чергова зустріч є ще одним кроком до Глобального саміту миру.

У повідомленні керівника ОП не згадується, які країни представлені на зустрічі. Зокрема, невідомо, чи долучився Пекін: за інформацією ЗМІ, Китай не планував брати участь. Участь Китаю у минулій зустрічі в Джидді глава МЗС України Дмитро Кулеба називав "суперпроривом".

Нагадаємо: Дипломатичний радник президента України Ігор Жовква напередодні зустрічі казав, що Київ очікує участі посадовців із 70 країн. Він нагадав, що в попередньому раунді переговорів у Джидді їх було 43, а на першій зустрічі в Копенгагені – 15.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни

Теми: мирформула мирувійнаОфіс президента
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