На Мальте началась третья встреча по "Формуле мира": присутствуют 65 стран

На Мальте началась третья встреча для подготовки саммита по реализации предложенной Украиной "Формулы мира", на ней представлены более 65 государств.

Источник: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, "Европейская правда"

Детали: Встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности была анонсирована на 28-29 октября и является уже третьим таким событием – после встреч в Копенгагене и Джидде (Саудовская Аравия) ранее в этом году.

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Андрей Ермак заявил, что на этот раз представлены более 65 стран – государства Запада и Глобального Юга.

"Международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые привлечены к встрече, является подтверждением этого. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", – отметил он.

По его словам, на встрече представят и обсудят конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной безопасности, гуманитарного направления (освобождение пленных и возвращение депортированных), восстановление территориальной целостности Украины и международного порядка.

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Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран и эксперты.

Ермак отметил, что эта очередная встреча является еще одним шагом к Глобальному саммиту мира.

В сообщении руководителя ОП не упоминается, какие страны представлены на встрече. В частности, неизвестно, присоединился ли Пекин: по информации СМИ, Китай не планировал участвовать. Участие Китая в прошлой встрече в Джидде глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл "суперпрорывом".

Напомним: Дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква накануне встречи говорил, что Киев ожидает участия представителей 70 стран. Он напомнил, что в предыдущем раунде переговоров в Джидде их было 43, а на первой встрече в Копенгагене – 15.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье Мир с Китаем и без России. Как Банковая готовит "саммит мира" и переговоры о конце войны