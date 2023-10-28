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Потяги затримуються по декілька годин через негоду

Роман ПетренкоСубота, 28 жовтня 2023, 12:47
Потяги затримуються по декілька годин через негоду
фото: уз

Через дощі та вітри в Україні потяги затримуються по декілька годин.

Джерело: Укрзалізниця, "Українська правда"

Деталі: УЗ повідомляє, що з ночі працівники займаються ліквідацією наслідків негоди.

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Тим часом співрозмовники УП повідомляють про затримку їхніх потягів на декілька годин.

Зокрема, згідно з даними Укрзалізниці, найбільше затримується потяг "Івано-Франківськ - Харків" – на 4 години 10 хвилин.

Також понад 4 години мають затримки потяги "Чернівці - Київ", "Ужгород - Київ", "Рахів - Київ".

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За даними УЗ, у Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу.

Нагадаємо: У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, щонайменше двоє загиблих та декілька травмованих через падіння гілок та дерев.

Теми: Укрзалізницяпогода
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