Потяги затримуються по декілька годин через негоду
Субота, 28 жовтня 2023, 12:47
Через дощі та вітри в Україні потяги затримуються по декілька годин.
Джерело: Укрзалізниця, "Українська правда"
Деталі: УЗ повідомляє, що з ночі працівники займаються ліквідацією наслідків негоди.
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Тим часом співрозмовники УП повідомляють про затримку їхніх потягів на декілька годин.
Зокрема, згідно з даними Укрзалізниці, найбільше затримується потяг "Івано-Франківськ - Харків" – на 4 години 10 хвилин.
Також понад 4 години мають затримки потяги "Чернівці - Київ", "Ужгород - Київ", "Рахів - Київ".
ВІДЕО ДНЯ
За даними УЗ, у Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу.
Нагадаємо: У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, щонайменше двоє загиблих та декілька травмованих через падіння гілок та дерев.