Поезда задерживаются по несколько часов из-за непогоды
Суббота, 28 октября 2023, 12:47
Из-за дождей и ветров в Украине поезда задерживаются по несколько часов.
Источник: Укрзализныця, "Украинская правда"
Детали: УЗ сообщает, что с ночи работники занимаются ликвидацией последствий непогоды.
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Между тем собеседники УП сообщают о задержке их поездов на несколько часов.
В частности, согласно данным Укрзализныци, больше всего задерживается поезд "Ивано-Франковск - Харьков" - на 4 часа 10 минут.
Также более 4 часов имеют задержки поезда "Черновцы - Киев", "Ужгород - Киев", "Рахов - Киев".
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По данным УЗ, в Киеве шквальный ветер повредил накрытие пригородного вокзала.
Напомним: В Киеве 28 октября наблюдают ураганный ветер, по меньшей мере двое погибших и несколько травмированных из-за падения веток и деревьев.