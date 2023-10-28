Поезда задерживаются по несколько часов из-за непогоды

Из-за дождей и ветров в Украине поезда задерживаются по несколько часов.

Источник: Укрзализныця, "Украинская правда"

Детали: УЗ сообщает, что с ночи работники занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Реклама:

Между тем собеседники УП сообщают о задержке их поездов на несколько часов.

В частности, согласно данным Укрзализныци, больше всего задерживается поезд "Ивано-Франковск - Харьков" - на 4 часа 10 минут.

Также более 4 часов имеют задержки поезда "Черновцы - Киев", "Ужгород - Киев", "Рахов - Киев".

ВИДЕО ДНЯ

По данным УЗ, в Киеве шквальный ветер повредил накрытие пригородного вокзала.

Напомним: В Киеве 28 октября наблюдают ураганный ветер, по меньшей мере двое погибших и несколько травмированных из-за падения веток и деревьев.