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Глава МЗС Литви висміяв Захарову з її погрозами

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 15:40
Глава МЗС Литви висміяв Захарову з її погрозами
фото: тасс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс з іронією відповів речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка погрожувала йому "кримінальною відповідальністю" за "поширення екстремістських ідей".

Джерело: Delfi, "Європейська правда"

Деталі: "Сподіваюся, що трибунал для російського керівництва за агресію проти України буде проведено швидше, ніж трибунал для Ландсбергіса в Росії", – зазначив литовський міністр.

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Нагадаємо: Напередодні Захарова сказала, що РФ може притягнути Ландсбергіса до кримінальної відповідальності.

Представниця російської дипломатії заявила, що на нещодавній зустрічі з російським бізнесменом Міхаїлом Ходорковським Ландсбергіс дозволив собі "прямий неприкритий заклик до насильницької зміни влади в Росії".

Вона не пояснила, як до кримінальної відповідальності в Росії вдасться притягнути людину, якій в’їзд до Росії заборонений.

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Теми: ЛитваРосіядипломатичні відносини
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