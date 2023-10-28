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Глава МИД Литвы высмеял Захарову с ее угрозами

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 28 октября 2023, 15:40
Глава МИД Литвы высмеял Захарову с ее угрозами
фото: тасс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с иронией ответил спикеру МИД России Марии Захаровой, которая угрожала ему "уголовной ответственностью" за "распространение экстремистских идей".

Источник: Delfi, "Европейская правда"

Детали: "Надеюсь, что трибунал для российского руководства за агрессию против Украины будет проведен быстрее, чем трибунал для Ландсбергиса в России", – отметил литовский министр.

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Напомним: Накануне Захарова заявила, что РФ может привлечь Ландсбергиса к уголовной ответственности.

По ее словам, на недавней встрече с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским Ландсбергис позволил себе "прямой неприкрытый призыв к насильственной смене власти в России".

Она не объяснила, как к уголовной ответственности в России удастся привлечь человека, которому въезд в Россию запрещен.

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Темы: ЛитваРосcиядипломатические отношения
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