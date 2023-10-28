У Києві пошкоджено чи повалено майже 600 дерев, рух транспорту ускладнено

У Києві вже виявили майже 600 пошкоджених або повалених через негоду дерев, на двох вулицях ускладнено рух транспорту.

Джерело: КМДА, КМВА

наслідки негоди у Києві, фото: Патрульна поліція Києва

Деталі: Київська міська військова адміністрація повідомила, що через повалені дерева на вулиці Вехній Вал в напрямку Набережно-Хрещатицької рух транспорту перекрито, а на вулиці Олени Теліги в напрямку метро "Шулявська" рух транспорту ускладнено.

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Разом з тим, Київська міська державна адміністрація повідомила, що станом на 14:00 у столиці виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.

Задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників.

наслідки негоди у Києві, фото: Патрульна поліція Києва

До аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева. Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку.

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наслідки негоди у Києві, фото: Київська служба порятунку

Що передувало: У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, щонайменше двоє загиблих та 7 травмованих через падіння гілок та дерев.