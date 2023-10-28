В Киеве повреждены или повалены почти 600 деревьев, движение транспорта затруднено

В Киеве уже обнаружили почти 600 поврежденных или поваленных из-за непогоды деревьев, на двух улицах затруднено движение транспорта.

Источник: КГГА, КГВА

последствия непогоды в Киеве, фото: Патрульная полиция Киева

Детали: Киевская городская военная администрация сообщила, что из-за поваленных деревьев на улице Вехний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто, а на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта затруднено.

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Вместе с тем, Киевская городская государственная администрация сообщила, что по состоянию на 14:00 в столице выявлено 592 поврежденных или поваленных дерева.

Задействовано 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.

последствия непогоды в Киеве, фото: Патрульная полиция Киева

В аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" поступило 78 звонков от киевлян о поваленных или поврежденных деревьях. В первую очередь убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность.

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последствия непогоды в Киеве, фото: Киевская служба спасения

Что предшествовало: В Киеве 28 октября наблюдают ураганный ветер, по меньшей мере двое погибших и 7 травмированных из-за падения веток и деревьев.