Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве повреждены или повалены почти 600 деревьев, движение транспорта затруднено

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 16:08
В Киеве повреждены или повалены почти 600 деревьев, движение транспорта затруднено
последствия непогоды в Киеве, фото: Киевская служба спасения

В Киеве уже обнаружили почти 600 поврежденных или поваленных из-за непогоды деревьев, на двух улицах затруднено движение транспорта.

Источник: КГГА, КГВА

последствия непогоды в Киеве, фото: Патрульная полиция Киева
последствия непогоды в Киеве, фото: Патрульная полиция Киева

Детали: Киевская городская военная администрация сообщила, что из-за поваленных деревьев на улице Вехний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто, а на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта затруднено.

Реклама:

Вместе с тем, Киевская городская государственная администрация сообщила, что по состоянию на 14:00 в столице выявлено 592 поврежденных или поваленных дерева.

Задействовано 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.

последствия непогоды в Киеве, фото: Патрульная полиция Киева
последствия непогоды в Киеве, фото: Патрульная полиция Киева

В аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" поступило 78 звонков от киевлян о поваленных или поврежденных деревьях. В первую очередь убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность.

ВИДЕО ДНЯ
последствия непогоды в Киеве, фото: Киевская служба спасения
последствия непогоды в Киеве, фото: Киевская служба спасения

Что предшествовало: В Киеве 28 октября наблюдают ураганный ветер, по меньшей мере двое погибших и 7 травмированных из-за падения веток и деревьев.

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Киев
Непогода в Киеве: возросло количество пострадавших, поврежден самый большой флаг
В Киеве есть погибшие и травмированные из-за ураганного ветра
В Киеве снесли памятник большевистскому деятелю и бюст Пушкина
Последние новости
16:25
видео, фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: