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США про операцію в Газі: Не проводимо "червоних ліній" для Ізраїлю

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 16:40
США про операцію в Газі: Не проводимо червоних ліній для Ізраїлю
ізраїльські війська біля Сектору Гази 28 жовтня, фото Getty Images

У Білому домі заявили, що США не намагаються диктувати свої обмеження Ізраїлю щодо проведення наземної операції в Секторі Гази. 

Джерело: координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує Голос Америки, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми не проводимо червоних ліній для Ізраїлю".

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Деталі: За його словами, Сполучені Штати продовжують обговорювати з Ізраїлем мету операції, необхідність захисту цивільного палестинського населення в Газі, зусилля із забезпечення безпечного повернення ізраїльських заручників і необхідність розгляду питання про те, що буде після проведення наземних операцій у Газі.

Представник Білого дому також розповів, що США проводять "активні переговори" з Ізраїлем щодо гуманітарної паузи, яка потрібна для звільнення заручників у Секторі Гази.

Що передувало: Вночі ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

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Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.

А німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Ізраїль буде дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права під час операцій в Газі.

Теми: СШАІзраїльСектор Гази
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