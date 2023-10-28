США про операцію в Газі: Не проводимо "червоних ліній" для Ізраїлю
У Білому домі заявили, що США не намагаються диктувати свої обмеження Ізраїлю щодо проведення наземної операції в Секторі Гази.
Джерело: координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує Голос Америки, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми не проводимо червоних ліній для Ізраїлю".
Деталі: За його словами, Сполучені Штати продовжують обговорювати з Ізраїлем мету операції, необхідність захисту цивільного палестинського населення в Газі, зусилля із забезпечення безпечного повернення ізраїльських заручників і необхідність розгляду питання про те, що буде після проведення наземних операцій у Газі.
Представник Білого дому також розповів, що США проводять "активні переговори" з Ізраїлем щодо гуманітарної паузи, яка потрібна для звільнення заручників у Секторі Гази.
Що передувало: Вночі ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.
Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.
А німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Ізраїль буде дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права під час операцій в Газі.