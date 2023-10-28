США об операции в Газе: Не проводим "красных линий" для Израиля
В Белом доме заявили, что США не пытаются диктовать свои ограничения Израилю по проведению наземной операции в Секторе Газы.
Источник: координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Голос Америки, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы не проводим красных линий для Израиля"
Детали: По его словам, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Израилем цель операции, необходимость защиты гражданского палестинского населения в Газе, усилия по обеспечению безопасного возвращения израильских заложников и необходимость рассмотрения вопроса о том, что будет после проведения наземных операций в Газе.
Представитель Белого дома также рассказал, что США проводят "активные переговоры" с Израилем относительно гуманитарной паузы, которая нужна для освобождения заложников в Секторе Газы.
Что предшествовало: Ночью СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.
Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.
А немецкий канцлер Олаф Шольц убежден, что Израиль будет придерживаться норм международного гуманитарного права во время операций в Газе.