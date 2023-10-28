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Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази – NYT

Ольга Глущенко Субота, 28 жовтня 2023, 03:02
Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази – NYT
удари по Газі, ілюстративне фото AFP

Ізраїльські військові в п'ятницю ввечері увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Джерело: New York Times із посиланням на джерела в ізраїльській армії

Деталі: Видання зазначає, що атаки відбулися через три тижні після транскордонних рейдів ХАМАС, у результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб, і які спричинили війну.

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У той же час дві провідні палестинські мобільні мережі, Jawwal і Paltel, заявили про перерваний мобільний та інтернет-зв'язок після завданих ударів.

Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Газа, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про  яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів.

New York Times додає, що останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, не затримуючись там надовго.

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"Наші війська і танки знаходяться в секторі Газа – вони стріляють і діють", – сказав Дінар і при цьому додав: Але наші війська і танки були в Газі і вчора".

Що передувало: Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" ввечері 27 жовтня і посилять повітряні удари в секторі Гази. 

Передісторія: 

  • Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
  • 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.
  • The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази, яка планувалась на вихідні, через погодні умови.
  • 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
  • 19 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать  анклав зсередини".

Теми: Сектор ГазиІзраїльвійна
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