Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази – NYT

Ізраїльські військові в п'ятницю ввечері увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Джерело: New York Times із посиланням на джерела в ізраїльській армії

Деталі: Видання зазначає, що атаки відбулися через три тижні після транскордонних рейдів ХАМАС, у результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб, і які спричинили війну.

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У той же час дві провідні палестинські мобільні мережі, Jawwal і Paltel, заявили про перерваний мобільний та інтернет-зв'язок після завданих ударів.

Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Газа, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів.

New York Times додає, що останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, не затримуючись там надовго.

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"Наші війська і танки знаходяться в секторі Газа – вони стріляють і діють", – сказав Дінар і при цьому додав: Але наші війська і танки були в Газі і вчора".

Що передувало: Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" ввечері 27 жовтня і посилять повітряні удари в секторі Гази.

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