Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази – NYT
Ізраїльські військові в п'ятницю ввечері увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.
Джерело: New York Times із посиланням на джерела в ізраїльській армії
Деталі: Видання зазначає, що атаки відбулися через три тижні після транскордонних рейдів ХАМАС, у результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб, і які спричинили війну.
У той же час дві провідні палестинські мобільні мережі, Jawwal і Paltel, заявили про перерваний мобільний та інтернет-зв'язок після завданих ударів.
Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Газа, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів.
New York Times додає, що останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, не затримуючись там надовго.
"Наші війська і танки знаходяться в секторі Газа – вони стріляють і діють", – сказав Дінар і при цьому додав: Але наші війська і танки були в Газі і вчора".
Що передувало: Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" ввечері 27 жовтня і посилять повітряні удари в секторі Гази.
Передісторія:
- Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
- 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.
- The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази, яка планувалась на вихідні, через погодні умови.
- 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
- 19 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать анклав зсередини".