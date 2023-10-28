Зеленський: Світова більшість об’єднується навколо спільного бачення щодо України

Президент Володимир Зеленський заявляє, що світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене українською Формулою миру.

Джерело: вечірнє звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Торік, коли я тільки представив Формулу, світ іще обговорював різні бачення, доволі різні підходи щодо відновлення нашого державного кордону та чесного миру.

І світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене Формулою миру. Єдність світу – це те, що справді потрібно, щоб агресори програвали".

Деталі: Зеленський зазначив, що в саміті щодо Формули миру на Мальті представлені 66 держав.

ВІДЕО ДНЯ

"Всі континенти представлені. Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав", - вважає президент.

Він назвав символічним, що зустріч проходить у день, коли в Україні згадують Другу світову війну та річницю вигнання нацистів із нашої території.

"Тоді український народ разом із багатьма народами боровся, щоб розбити зло. Саме єдність дала народам необхідну силу. І не тільки, щоб перемогти нацизм і покарати нацистів за скоєні ними злочини проти людства – за Голокост, за знищення народів, а й щоб заснувати таку архітектуру безпеки та миру, яка захистила б від нової глобальної війни. Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм. І ми його переможемо", – наголосив Зеленський.

Що передувало: У суботу на Мальті розпочалася третя зустріч для підготовки саміту щодо реалізації запропонованої Україною "Формули миру", на ній представлені понад 65 держав.

На першій сесії зустрічі Україна разом із партнерами представили п'ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації.