Зеленский: Мировое большинство объединяется вокруг общего видения относительно Украины

Президент Владимир Зеленский заявляет, что мировое большинство постепенно объединяется вокруг общего и справедливого видения, которое отражено украинской Формулой мира.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "В прошлом году, когда я только представил Формулу, мир еще обсуждал различные видения, довольно разные подходы по восстановлению нашей государственной границы и честного мира.

И мировое большинство постепенно объединяется вокруг общего и справедливого видения, которое отражено Формулой мира. Единство мира – это то, что действительно нужно, чтобы агрессоры проигрывали".

Детали: Зеленский отметил, что в саммите по Формуле мира на Мальте представлены 66 государств.

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"Все континенты представлены. Много государств, разные политические традиции. Я благодарю всех лидеров и страны, которые уже поддержали общее видение мира. И есть потенциал, чтобы расширить представительство государств", - считает президент.

Он назвал символичным, что встреча проходит в день, когда в Украине вспоминают Вторую мировую войну и годовщину изгнания нацистов с нашей территории.

"Тогда украинский народ вместе со многими народами боролся, чтобы разбить зло. Именно единство дало народам необходимую силу. И не только, чтобы победить нацизм и наказать нацистов за совершенные ими преступления против человечества - за Холокост, за уничтожение народов, но и чтобы основать такую архитектуру безопасности и мира, которая защитила бы от новой глобальной войны. Сейчас видим, что созданная тогда архитектура не сработала. Но единство точно сработает эффективно. Единство всех, кто помогает Украине победить рашизм. И мы его победим", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: В субботу на Мальте началась третья встреча для подготовки саммита по реализации предложенной Украиной "Формулы мира", на ней представлены более 65 государств.

На первой сессии встречи Украина вместе с партнерами представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и свое видение имплементации.